Леонид Сычев якобы служил в МВД и был завербован СБУ

Боевики террористической организации "ДНР" заявили о задержании "украинского шпиона" Леонида Сычева. Об этом сообщает один из информационных ресурсов боевиков со ссылкой на пресс-службу "министерства государственной безопасности "ДНР".

"Министерством государственной безопасности "ДНР" по подозрению в шпионаже был задержан Сычев Леонид Михайлович, 1984 года рождения, гражданин Украины, уроженец Антрацита Луганской области", - говорится в сообщении.

В "ведомстве" боевиков заявили, что задержанный Сычев якобы ранее проходил службу в Министерстве внутренних дел Украины и был завербован Службой безопасности Украины. Сычев якобы собирал и передавал украинской стороне данные о передислокации боевиков и техники "ДНР".

"В ходе следственно-оперативных мероприятий также установлено, что Сычев добровольно написал подписку о конфиденциальном сотрудничестве с органами СБУ с целью получения возможности беспрепятственного пересечения линии соприкосновения в Донбассе", - утверждается в сообщении.