Крупнейшая итальянская авиакомпания запустит регулярные рейсы в Рим из Киева

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia с 2 мая 2017 года запустит регулярный прямой рейс в Рим из аэропорта "Киев" (Жуляны). Об этом на своей странице в Facebook информирует пресс-служба столичного аэропорта.

"Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах типа А320 и А319, прилет в Киев в 02.50, вылет из Киева в 05.00 по местному времени. Утреннее прибытие в аэропорт "Фьюмичино" (Рим) позволит пассажирам из Киева быстро и удобно добраться до большинства городов Италии, Европы и Северной Америки", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Alitalia - Società Aerea Italiana" - крупнейший авиаперевозчик Италии и пятый по величине в Европе. ЕЕ штаб-квартира находится в Риме, а аэропорт базирования - Фьюмичино.

Парк самолетов Alitalia – один из самых молодых в мире, средний возраст авиалайнеров – около 8 лет. Всего в компании насчитывается более 120 самолетов.

Напомним, недавно венгерский лоукост Wizz Air объявил об открытии ряда новых направлений из аэропорта Варшавы, среди которых и рейс в Киев. С 1 июля Wizz Air будет летать из Варшавы в столицу Украины по вторникам, четвергам и субботам.