СБУ в Киеве разоблачила незаконную схему продажи элитной недвижимости на $20 млн

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила схему незаконного отчуждения и продажи элитной недвижимости стоимостью $20 млн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники противоправно завладели многоэтажным домом в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы, рыночная стоимость которых составляет $20 млн.
Сотрудники СБУ задержали подозреваемых в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.
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При обысках в офисах, квартирах и их домах оперативники изъяли поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, подтверждающие их незаконную деятельность.
Задержанным сообщили о подозрении по ч.1, ч.3 ст.358 и ч.4 ст.190 Уголовного кодекса.