У Асада уточнили подробности перемирия в Сирии

Прекращении огня не распространяется на Исламское государство и Джабхат Ан-Нусра

Сирийская правительственная армия прекращает все военные операции на территории страны с полуночи 30 декабря. Об этом говорится в заявлении командования, опубликованного государственным сирийским агентством SANA, передает Европейская правда.

"Соглашение о прекращении огня направлено на создание условий для поддержки политического диалога по кризису в Сирии", - говорится в заявлении.

При этом, подчеркивается в сообщении, прекращении огня не распространяется на группировки "Исламское государство" и "Джабхат Ан-Нусра", и связанные с ними группы.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин сообщил о том, что власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров.