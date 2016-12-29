Незаконно осужденного в России украинца Николая Карпюка этапировали 5 декабря из Грозного во Владимир, но везут его кружным путем через Ижевск. Об этом написал в Twitter один из адвокатов Карпюка Илья Новиков.

"Николая Карпюка этапировали из Грозного во Владимир 5 декабря. Выясняется, что везут его через Ижевск. Это все, что нужно знать о ФСИН (Федеральной службе исполнения наказаний, - ред.) РФ", - написал Новиков, проиллюстрировав маршрут картой.

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Николая Карпюка этапировали из Грозного во Владимир 5 декабря. Выясняется, что везут его через Ижевск. Это все, что нужно знать о ФСИН РФ. pic.twitter.com/wfa5mPRDIe — Ilya Novikov (@vertiporokh) 29 декабря 2016 г.

Напомним, в сентябре 2014 года на территории Российской Федерации задержали украинского журналиста Станислава Клыха, когда тот приехал в гости к беременной подруге. В марте 2014 года был задержан лидер Украинской национальной ассамблеи (УНА) Николай Карпюк.

Российские следователи утверждают, что в 1994 году Карпюк вместе с Дмитрием Корчинским и членами УНА-УНСО прибыл на территорию Чечни якобы для "совершения нападений и убийства граждан, военнослужащих вооруженных сил РФ, а также сотрудников правоохранительных органов". Кроме того, в СК РФ заявляют, что Карпюк совместно с Александром Музычко возглавлял банду под названием "Викинг", в которую также якобы вошли Дмитрий Ярош и Станислав Клых.

Долгое время украинские консулы не могли попасть к Карпюку и Клыху из-за того, что Россия пыталась скрыть их физическое состояние после пыток. В феврале 2016 года российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка и Клыха политзаключенными.

26 мая 2016 года верховный суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима, соответственно.

Украина направила России около десяти запросов об экстрадиции Карпюка и Клыха, последний отправили в августе.

26 октября Верховный суд России оставил приговор Карпюку и Клыху в силе.