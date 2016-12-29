Расстрел Майдана: адвокат семей Небесной Сотни подвел итоги расследования к концу года

Прорывом 2016 года в расследовании преступлений против Евромайдана является дорасследование и объединение уголовных производств относительно массового расстрела людей 20 февраля 2014 года.

Об этом рассказал адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титич, передает Еспресо.TV.

"Единственный позитив есть в определенных эпизодах. Таким прорывом 2016 года является дорасследование (параллельное расследование) и объединение уголовных производств относительно эпизода массового расстрела, теракта 20 февраля. Это и дополнительные экспертизы, и переквалификации, и возможность увидеть и оценить все обстоятельства этого преступления в судебном заседании", - рассказал адвокат.

Также, по его словам, к концу года есть определенные подвижки в расследовании дел Автомайдана. Дела уже были объединены в одно уголовное производство - в отношении гаишников, которые фальсифицировали рапорты, и их руководства. Есть перспектива выхода на организаторов этого процесса, уверяет Титич.

Следствие и обвинение на третьем году расследования декларирует желание выходить на средние звенья организаторов преступлений и подходить к организаторам не декларативно, а реально.

По словам Титича, расследование дел относительно Майдана саботируется представителями судебной ветви власти.

