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Украина за 2016 год предоставила статус беженца 8 россиянам

Украина за 2016 год предоставила статус беженца 8 россиянам
Фото из открытых источников

Всего убежище просили 69 граждан РФ

29.12.16 8
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По данным Государственной миграционной службы Украины, по состоянию на ноябрь 2016 года 8 граждан Российской Федерации получили статус беженца. Об этом сообщает Радио Свобода.

Всего за 11 месяцев 2016 за защитой в Украине обратились 69 граждан России, из них 8 получили статус беженца, а 10 получили дополнительную защиту.

За 11 месяцев 2016 гражданство Украины по территориальному происхождению получили 1704 гражданина России, указами президента приняты в гражданство Украины 104 россиянина.

Напомним, в августе в Украине просил убежища российский активист Роман Рословцев, известный, в частности, тем, что много раз выходил на акции протеста в центре Москвы в маске президента Владимира Путина, за что его каждый раз задерживали.

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