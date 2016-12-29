Сутки в АТО: погибли двое украинских военных

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще двое были ранены. Об этом проинформировал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает пресс-центр СНБО.

Он уточнил, что один военный погиб вследствие штурма боевиков в районе Крутой Балки, второй боец - во время работ по разминированию в районе Троицкого.

На донецком направлении пророссийские боевики активно обстреливали украинские позиции вдоль всей линии фронта. Единственным спокойным участком были окраины Донецкого аэропорта. Противник не прекращает нарушать режим тишины на Светлодарской дуге, где вчера обстрелы продолжались суммарно более шести часов. На этом участке фронта оккупанты применяли минометы, выпустив в сторону наших позиций более 50 мин. На остальных участках – на горловском периметре и в Авдеевской промзоне враг использует преимущественно стрелковое оружие и гранатометы. После обеда в Ясиноватском районе, вблизи поселка Крутая Балка, враг предпринял штурмовые действия. Но наши защитники устояли – после напряженных тридцати минут наступление было отбито. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов.

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На мариупольском направлении вчера две трети всех вражеских обстрелов пришлись на участок фронта Павлополь – Широкино. Только на этом участке фронта враг применял вчера тяжелое вооружение. Остальные случаи нарушения режима тишины произошли на традиционных горячих точках направления – в Марьинке, Красногоровке, Новотроицком и Старогнатовке. При этом бандформирования использовали стрелковое оружие, как днем, так и ночью. Всего за минувшие сутки враг нарушил режим прекращения огня на мариупольском направлении 29 раз.

На луганском направлении боевики нарушали режим тишины во второй половине суток. Горячее всего было на дальних подступах к Крымскому – там в течение суток враг трижды обстрелял украинские позиции из вооружения на бронетехнике и пулеметов. В самом Крымском зафиксирована одна вражеская вооруженная провокация с использованием гранатометов. Также режим прекращения огня враг нарушил в Станице Луганской и к северу от нее. Всего вчера на луганском направлении произошло шесть вражеских обстрелов.