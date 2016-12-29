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Главная » Страна » В МЭРТ рассказали, за счет чего будут стимулировать экономику в 2017 году

В МЭРТ рассказали, за счет чего будут стимулировать экономику в 2017 году

В МЭРТ рассказали, за счет чего будут стимулировать экономику в 2017 году
Максим Нефьодов / Фото: uacrisis.org

Рассчитывают увеличить приток инвестиций за счет развития оборонного комплекса и дерегуляции

29.12.16 261
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Министерство экономического развития и торговли в 2017 году планирует обеспечить рост экономики за счет стимулирования основных точек роста – чистого экспорта, привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата. Об этом сообщается на странице Минэкономразвития в Twitter со ссылкой на заместителя министра Максима Нефьодова.

"Приоритеты 2017 направлены на стимулирование точек роста экономики: чистый экспорт, улучшение бизнес-климата, привлечение инвестиций", – сказал Нефьодов.

В Минэкономразвития рассчитывают увеличить приток инвестиций за счет развития оборонного комплекса и дерегуляции.

"Реформа оборонного комплекса и ряд дерегуляционных мероприятий позволят привлекать больше инвестиций, как внутренних, так и внешних", – подчеркнул замминистра.

Напомним, государственный бюджет Украины на 2017 год предусматривает рост ВВП страны на уровне 3%. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на 2,5%.

Валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале текущего года, по уточненным данным Госстата, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%.

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