Mitsubishi продаст машины полиции со скидкой

14% скидка позволит закупить на 101 автомобиль больше

Компания Mitsubishi Motors согласилась сделать скидку на машины Outlander PHEV для Национальной полиции Украины. Об этом написал глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Глава корпорации Mitsubishi Motors Осаме Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране и выразил готовность предоставить скидку", - написал он.

В результате достигнутых договоренностей цена автомобиля уменьшится с $58,6 тыс. до $49 тыс., что позволит Украине получить на 101 авто для полиции больше.

"Это позволит увеличить количество автомобилей, закупаемых для Национальной полиции, прогнозируемо до 736 единиц (рост на 101 единицу от исходного количества)", - написал министр.

Напомним, 17 декабря стало известно, что Национальная полиция Украины заключила договор на закупку 635 автомобилей специального назначения с гибридной силовой установкой Mitsubishi Outlander PHEV на сумму 959 млн 565 тыс. 211 гривен.