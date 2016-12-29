Mitsubishi продаст машины полиции со скидкой

Компания Mitsubishi Motors согласилась сделать скидку на машины Outlander PHEV для Национальной полиции Украины. Об этом написал глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
"Глава корпорации Mitsubishi Motors Осаме Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране и выразил готовность предоставить скидку", - написал он.
В результате достигнутых договоренностей цена автомобиля уменьшится с $58,6 тыс. до $49 тыс., что позволит Украине получить на 101 авто для полиции больше.
"Это позволит увеличить количество автомобилей, закупаемых для Национальной полиции, прогнозируемо до 736 единиц (рост на 101 единицу от исходного количества)", - написал министр.
Напомним, 17 декабря стало известно, что Национальная полиция Украины заключила договор на закупку 635 автомобилей специального назначения с гибридной силовой установкой Mitsubishi Outlander PHEV на сумму 959 млн 565 тыс. 211 гривен.