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Mitsubishi продаст машины полиции со скидкой

Mitsubishi продаст машины полиции со скидкой
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

14% скидка позволит закупить на 101 автомобиль больше

29.12.16 259
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Компания Mitsubishi Motors согласилась сделать скидку на машины Outlander PHEV для Национальной полиции Украины. Об этом написал глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Глава корпорации Mitsubishi Motors Осаме Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране и выразил готовность предоставить скидку", - написал он.

В результате достигнутых договоренностей цена автомобиля уменьшится с  $58,6 тыс. до $49 тыс., что позволит Украине получить на 101 авто для полиции больше.

"Это позволит увеличить количество автомобилей, закупаемых для Национальной полиции, прогнозируемо до 736 единиц (рост на 101 единицу от исходного количества)", - написал министр.

 

Напомним, 17 декабря стало известно, что Национальная полиция Украины заключила договор на закупку 635 автомобилей специального назначения с гибридной силовой установкой Mitsubishi Outlander PHEV на сумму 959 млн 565 тыс. 211 гривен.

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