Омелян рассказал, когда в Украине могут появиться первые платные дороги

Инвесторы смогут начать строить через год, а дороги появятся через два-три года

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с двумя инвесторами, которые готовы в качестве эксперимента построить первый отрезок платных дорог в Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.нет.

"У нас проведены переговоры с двумя западными компаниями, которые теоретически готовы попробовать, как оно пойдет в Украине – взять небольшие отрезки, несколько десятков километров для того, чтобы просто провести эксперимент. Я думаю, что в следующем году мы начнем с них эту работу", – сказал Омелян.

Он подчеркнул, что инвесторы смогут начать строить через год, а дорога будет через два-три года. Параллельно с переговорами с инвесторами ведется работа над новым концессионным законодательством.

"Я думаю, что закон будет где-то в марте-апреле, дай Бог, представлен в Верховной Раде. Планировался на декабрь, но немного не успевает международная юридическая компания, которая взялась за его разработку. Это будет базой для концессионных дорог. Концессионные дороги возможны лишь параллельно к имеющимся государственным бесплатным дорогам", – отметил министр.