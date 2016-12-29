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Главная » Страна » Украина и Польша все-таки продлили на полгода пешее пересечение границы в Угринове

Украина и Польша все-таки продлили на полгода пешее пересечение границы в Угринове

Украина и Польша все-таки продлили на полгода пешее пересечение границы в Угринове
Фото из открытых источников

Пропуск пешеходов на этом автомобильном пункте пропуска был введен 1 июля 2015 года

29.12.16 50
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Украина и Польша на полгода продлили возможность пересечения границы в пункте пропуска Угринов-Долгобычув в пешем порядке. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пограничные ведомства Украины и Польши согласовали срок продления на 6 месяцев – до 30 июня 2017 года – пилотный проект, по которому в пункте пропуска Угринов-Долгобычув осуществляется оформление лиц, пересекающих украинско-польскую границу в пешем порядке", – говорится в сообщении.

Отметим, пропуск лиц в пешем порядке на этом международном автомобильном пункте пропуска был введен 1 июля 2015 года.

Ранее сегодня сообщалось, что польское пограничное ведомство обратилось к Украине с просьбой не продлевать срок действия экспериментального пешеходного пункта пересечения границы Угринов-Долгобычув. Польские пограничники объясняли это тем, что временный характер пограничной инфраструктуры при значительной нагрузке пешеходным движением не гарантирует безопасность туристов, существенно подрывает защиту границы от нелегального пересечения и дезорганизует дорожное движение в пункте пропуска.

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