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Главная » Страна » В Киеве при пожаре в жилом доме погибли 4 ребенка

В Киеве при пожаре в жилом доме погибли 4 ребенка

В Киеве при пожаре в жилом доме погибли 4 ребенка
Фото: dsns.gov.ua

Пожар произошел на Русановских садах

29.12.16 6
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В Киеве на Русановских садах при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли четыре ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сообщение о пожаре  поступило спасателям в 12:23 29 декабря.

По прибытию на место происшествия сотрудники ГСЧС установили, что произошло возгорание в 2-этажном деревянном частном жилом доме на площади 60 кв. м.

Во время тушения пожара пожарники обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения.

В 12:51 пожар был локализован, а в 14:40 – полностью ликвидирован.

До прибытия подразделений ГосЧС, медики оказали помощь 2-м взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. В больницу госпитализировали 12-летнюю девочку с ожогами.

Причина пожара и ущерб устанавливается.

Напомним, 25 декабря в результате пожара на складах секонд-хенда возле станции метро "Лесная" погибла одна женщина.

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