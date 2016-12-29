В Киеве при пожаре в жилом доме погибли 4 ребенка

В Киеве на Русановских садах при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли четыре ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:23 29 декабря.

По прибытию на место происшествия сотрудники ГСЧС установили, что произошло возгорание в 2-этажном деревянном частном жилом доме на площади 60 кв. м.

Во время тушения пожара пожарники обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения.

В 12:51 пожар был локализован, а в 14:40 – полностью ликвидирован.

До прибытия подразделений ГосЧС, медики оказали помощь 2-м взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. В больницу госпитализировали 12-летнюю девочку с ожогами.

Причина пожара и ущерб устанавливается.

Напомним, 25 декабря в результате пожара на складах секонд-хенда возле станции метро "Лесная" погибла одна женщина.