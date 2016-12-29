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Главная » Страна » За 2 месяца зафиксировано 6,5 тыс. кибератак на сайты госучреждений, - Порошенко

За 2 месяца зафиксировано 6,5 тыс. кибератак на сайты госучреждений, - Порошенко

За 2 месяца зафиксировано 6,5 тыс. кибератак на сайты госучреждений, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Расследование инцидентов указывает на причастность к ним  спецслужб России

29.12.16 101
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В течение 2 последних месяцев зафиксировано около 6,5 тыс. спланированных кибератак на сайты пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время заседания Совета Национальной безопасности и обороны, который рассматривает основные принципы информационной безопасности, передает пресс-служба главы государства.

"В целом в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса выявлено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак", - сказал Порошенко.

Он отметил, что вопрос кибербезопасности сегодня является очень актуальным.

"Вопрос кибербезопасности стоит в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссий. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседание СНБО вопроса кибербезопасности является абсолютно актуальным", - сказал президент.

Президент подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая ведет кибервойну против нашего государства. Он также отметил, что подобные агрессивные действия России в киберпространстве отмечают и в дргих странах,  в частности в США, Германии и Швеции.

"Мы имеем дело с глобальным вызовом, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", - сказал Порошенко.

Напомним, 6 декабря хакеры взломали сайт Государственной казначейской службы Украины. Вместо страницы Госказначейства по ссылке www.treasury.gov.ua происходила переадресация на сайт www.whoismrrobot.com. Кроме того, не загружался сайт Министерства финансов Украины.

13 декабря хакеры "положили" сайт Министерства обороны. 15 декабря та же участь постигла сайт Укрзализныци. 16 декабря хакеры атаковали сайт Мининфраструктуры, а 26 декабря – Минобразования.

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