СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины СНБО ввела дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", - говорится в сообщении.

В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в государственную думу России по результатам так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями на территории Автономной республики Крым, членов так называемых "избирательных комиссий", украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству. Также санкции введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному задержанию украинских граждан в России.

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СНБО также применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск, скрываются за рубежом и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины.

Кроме того, введены санкции против подконтрольных РФ юридических лиц, причастных к ведению Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.

Все санкции к физическим и юридическим лицам введены на 1 год.