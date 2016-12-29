Парубий: Существует сценарий дестабилизации Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что существует сценарий дестабилизации украинского парламента. Именно поэтому необходимо продемонстрировать эффективную работу законодательного органа.

Об этом Парубий сказал, поздравляя работников аппарата парламента с грядущими новогодними праздниками, передает пресс-служба Верховной Рады.

Он выразил благодарность работникам аппарата ВР за слаженную работу, в частности, "во время подготовки законопроектов, таких серьезных и важных как проект государственного бюджета".

"Работающий парламент, который видят наши граждане, - это не только пленарные заседания, это ежедневная кропотливая работа каждого из нас, подготовка и анализ законов, проработка всех решений, которые мы принимаем здесь", - напомнил спикер.

С начала года ВР приняла в целом 224 закона.

"Уходящий год был очень трудным годом для нашего государства, как и последние годы. Но этот год во многом был переломным и ключевым для Верховной Рады Украины. Мы – парламент воюющего государства, и война, которая ведется против нас, идет не только на фронте, где наши ребята защищают мир и спокойствие нашей страны. Я убежден, что мы должны равняться на них и, работая, поддержать воинов", – заявил Парубий, отметив, что цель войны, которую ведет Россия против Украины, - в том числе изнутри дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

По его словам, существует сценарий дестабилизации работы украинского парламента, поскольку, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начаться в парламенте.

"Мы обречены проводить реформирование всей страны, и в этой ситуации важно, чтобы общество видело работающий парламент. Реформы осуществлялись во многих сферах: судебной, в сфере декоммунизации, в сфере борьбы с коррупцией, инфраструктуры, дерегуляции, энергетики. И все это является инвестицией в то, чтобы мы и наши дети жили в лучшей стране", – подчеркнул он.