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Ситуация в Донбассе

Парубий: Существует сценарий дестабилизации Верховной Рады

Парубий: Существует сценарий дестабилизации Верховной Рады
Андрей Парубий / Фото: Александр Чекменев, Фокус

Спикер парламента подвел итоги уходящего года и предупредил о грядущих рисках

29.12.16 261
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что существует сценарий дестабилизации украинского парламента. Именно поэтому необходимо продемонстрировать эффективную работу законодательного органа.

Об этом Парубий сказал, поздравляя работников аппарата парламента с грядущими новогодними праздниками, передает пресс-служба Верховной Рады.

Он выразил благодарность работникам аппарата ВР за слаженную работу, в частности, "во время подготовки законопроектов, таких серьезных и важных как проект государственного бюджета".

"Работающий парламент, который видят наши граждане, - это не только пленарные заседания, это ежедневная кропотливая работа каждого из нас, подготовка и анализ законов, проработка всех решений, которые мы принимаем здесь", - напомнил спикер.

С начала года ВР приняла в целом 224 закона.

"Уходящий год был очень трудным годом для нашего государства, как и последние годы. Но этот год во многом был переломным и ключевым для Верховной Рады Украины. Мы – парламент воюющего государства, и война, которая ведется против нас, идет не только на фронте, где наши ребята защищают мир и спокойствие нашей страны. Я убежден, что мы должны равняться на них и, работая, поддержать воинов", – заявил Парубий, отметив, что цель войны, которую ведет Россия против Украины, - в том числе изнутри дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

По его словам, существует сценарий дестабилизации работы украинского парламента, поскольку, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начаться в парламенте.

"Мы обречены проводить реформирование всей страны, и в этой ситуации важно, чтобы общество видело работающий парламент. Реформы осуществлялись во многих сферах: судебной, в сфере декоммунизации, в сфере борьбы с коррупцией, инфраструктуры, дерегуляции, энергетики. И все это является инвестицией в то, чтобы мы и наши дети жили в лучшей стране", – подчеркнул он.

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