СНБО принял Доктрину информационной безопасности Украины

Сегодня, 29 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил Доктрину информационной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-центр Министерства информационной политики Украины.
"Этот документ – наше политическое видение, направленное на обеспечение национальной безопасности Украины в информационной сфере", – заявил министр информационной политики Юрий Стець.
В частности, доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задачи, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.
Приоритетными в документе названы следующие направления:
- создание и развитие структур, отвечающих за информационно-психологическую безопасность, прежде всего в Вооруженных силах Украины, с учетом практики государств-членов НАТО;
- развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины;
- обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего приграничных и временно оккупированных территорий и т. п.
Документ подготовило Министерство информполитики Украины, разработал аппарат СНБО. Также доктрина включает замечания от комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, Минобороны, СБУ, Национального института стратегических исследований. Кроме того, к разработке документа привлекался экспертный совет при Мининформполитики, в состав которого входят народные депутаты Украины, эксперты в сфере информационной безопасности, ученые, журналисты и представители общественности.
Также доктрину обсудили с европейскими партнерами Украины.