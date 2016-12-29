В течение дня, 29 декабря (по состоянию на 18:00), в районе проведения антитеррористической операции боевики совершили 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов они обстреляли Красногоровку, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного. По нашим позициям в районе Гнутово стрелял снайпер.

На донецком направлении из тех же видов вооружения были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На луганском направлении из минометов и гранатометов противник вел огонь по Малиновому и Балке Крутенькой.