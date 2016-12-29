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Генпрокуратура обжаловала отказ Интерпола разыскивать Богатыреву

Генпрокуратура обжаловала отказ Интерпола разыскивать Богатыреву
Раиса Богатырева / Фото: president.gov.ua

ГПУ предоставила международной полиции новые данные по делу экс-министра

29.12.16 185
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Генеральная прокуратура Украины не соглашается с отказом Интерпола осуществлять розыск бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой и обжаловала это решение в комиссии по контролю за файлами организации. Об этом рассказал начальник рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя, передает Укринформ.

"Хочу подчеркнуть, что Генеральная прокуратура с такой позицией (снятие с международного розыска, – ред.) не согласилась, послала нам свои возражения, и мы передали эти материалы на рассмотрение комиссии (по контролю за файлами Интерпола, – ред.) с изложением новых обстоятельств. Они, по мнению Генеральной прокуратуры, характеризуют деятельность бывшего министра как такую, в которой достаточно элементов уголовного характера. Насколько мне известно, сейчас этот вопрос рассматривается, решение по нему еще не принято", – сказал Неволя.

Богатырева определенное время находилась в международном розыске по инициативе Украины. Но потом экс-министр обратилась с жалобой в комиссию по контролю за файлами Интерпола, которая приняла решение прекратить розыск Богатыревой по каналам организации. Комиссия считает, что дело относительно Богатыревой не отвечает требованиям статей 2 и 3 устава организации.

"Информация о розыске Богатыревой была удалена из файлов, о чем были проинформированы все страны-члены организации", – отметил он.

Неволя объяснил, что позиция комиссии основывается на том, что относительно экономического преступления, которое инкриминируется Богатыревий правоохранительными органами Украины, судебными учреждениями Киева было принято решение, что это не уголовное нарушение, а гражданско-правовое. И вторая причина – это решение европейских институтов об отмене санкций в отношении Богатыревой.

"На основании этого комиссия сделала вывод, что последующий розыск по каналам Интерпола не будет отвечать требованиям устава", – подчеркнул Неволя.

Напомним, 21 октября 2014 года Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн гривен в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По информации прокуратуры, Богатырева действовала "по предварительному сговору с группой лиц".

В июле 2015 года Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре применить к экс-министру здравоохранения процедуру спецрасследования, которая позволяет заочное осуждение. В августе Генпрокуратура публично вызвала на допрос Богатыреву и экс-замминистра доходов и сборов Украины Андрея Игнатова.

9 января 2015 года экс-министра объявили в международный розыск Интерпола. В то же время по состоянию на 19 октября 2015 года поисковые карточки Богатыревой, а также экс-премьер-министра Николая Азарова были закрыты. Как объяснил тогда пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, речь идет об аналогичном случае, что и с Виктором Януковичем: "Они подали жалобы в комиссию по файлам, и на время рассмотрения жалоб Интерпол приостановил доступ к их файлам".

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