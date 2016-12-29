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Главная » Страна » Прокуратура выдвинула обвинение в госизмене 11 экс-депутатам Крыма

Прокуратура выдвинула обвинение в госизмене 11 экс-депутатам Крыма

Прокуратура выдвинула обвинение в госизмене 11 экс-депутатам Крыма
Фото: depo.ua

Они способствовали российской оккупации Крыма

29.12.16 30
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Прокуратура АРК направила в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым направлены в суд обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Сергея Цекова, Светланы Савченко, Константина Бахарева, Эдипа Гафарова, Анатолия Заиченко, Ремзи Ильясова, Григория Иоффе, Владимира Клычникова, Виталия Нахлупина, Ефима Фикса, Сергея Шувайникова, которые обвиняются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года эти депутаты способствовали российской оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

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