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Власть и деньги советам. Почему территориальная децентрализация не поспевает за финансовой
Фото: Getty Images

Власть и деньги советам. Почему территориальная децентрализация не поспевает за финансовой

В правительстве неуклонны: со временем украинцы обязательно поймут пользу от наличия больших финансов и полномочий на местах и научатся этими ресурсами распоряжаться себе во благо

Милан Лелич - 30.12.16 130
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"Децентрализация — одна из самых важных и успешных реформ в Украине", — любит повторять премьер-министр Владимир Гройсман, который курирует эту реформу ещё с весны 2014 года, когда стал вице-премьером и министром ЖКХ и регионального строительства в первом постреволюционном Кабмине. Суть реформы — максимальное расширение прав и возможностей местных общин, которое сводится к формуле "полномочия и средства в обмен на ответственность". В отличие от других заявленных реформ, эффект от децентрализации вполне возможно измерить цифрами, и они в целом подтверждают слова премьера.

В январе — ноябре 2016-го поступления собственных ресурсов в местные бюджеты выросли в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2015-го, увеличившись на 44 млрд грн. Доходы объединённых территориальных громад выросли в три раза — с 0,9 млрд грн до 2,9 млрд грн. Благодаря этому в регионах начали гораздо активнее решать застарелые инфраструктурные проблемы: ремонт дорог, школ, детских садиков и амбулаторий, очистка территорий, налаживание водоснабжения и уличного освещения, открытие центров админуслуг и т. д.

Такой прогресс стал возможен в первую очередь благодаря финансовой децентрализации. После изменений в налоговый и бюджетный кодексы местные бюджеты оставляют себе 60% налога на доходы физлиц (как правило, одного из ключевых источников всех поступлений), 100% единого налога, налога на недвижимость и налога на прибыль коммунальных предприятий, 25% экологического налога, другие местные доходы и сборы, в том числе за оказание различных админуслуг.

Доходы объединённых территориальных громад выросли в три раза — с 0,9 млрд грн до 2,9 млрд грн 

Параллельно в 2016 году набрал ход процесс образования объединённых территориальных громад (ОТГ). Согласно планам Кабмина, около 12 тысяч существовавших местных советов должны в добровольном порядке объединиться примерно в полторы тысячи громад. К концу 2016-го таких громад по всей Украине насчитывалось уже более 350. Процесс идёт неравномерно, в лидерах — Тернопольская и Хмельницкая области, 36 и 26 ОТГ соответственно, в аутсайдерах — Закарпатье и Луганщина, всего по три громады. В планах правительства завершить процесс в 2018-м. Первые выборы в уже созданных громадах проходили ещё в 2015-м и на протяжении всего 2016-го, а 11 и 18 декабря депутатов местных советов, сельских и городских голов выбрали в 184 громадах. Общую статистику по победителям ещё не составили, но уже ясно, что в целом по стране большинство избирателей проголосовали за выдвиженцев от Блока Петра Порошенко и "Батькивщины". 

А вот ещё одна составляющая часть реформы, замена местных администраций на префектов, которые в том числе получат право останавливать решения всех органов местного самоуправления, зависла в парламенте. Дело в том, что соответствующие изменения в Конституцию объединили в одном законопроекте с предоставлением отдельным территориям Донбасса "особого статуса", против которого выступает значительная часть политикума. Его удалось проголосовать в первом чтении 31 августа прошлого года (что сопровождалось кровопролитием у здания парламента), но конституционные 300 голосов за в этом созыве ВР собрать нереально. Если же разделить вопросы введения префектов и особого статуса для Донбасса, продолжительный процесс конституционных изменений придётся начинать заново.

Впрочем, у идеи децентрализации как таковой есть немало критиков. Главные аргументы против — во многих случаях объединение в ОТГ является не добровольным, а принудительным, решения местной громаде спускаются сверху, а простые люди не понимают ни смысла, ни перспектив реформы. Кроме того, на местах побаиваются, что укрупнение громад приведёт к закрытию в отдалённых населённых пунктах школ, фельдшерско-акушерских пунктов и других важных социальных объектов. Но в правительстве неуклонны: дескать, со временем украинцы обязательно поймут пользу от наличия больших финансов и полномочий на местах и научатся этими ресурсами распоряжаться себе во благо.

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