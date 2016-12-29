Савченко считает, что минский процесс не подходит для возвращения политзаключенных с РФ

Возвращения украинских политзаключенных в РФ нужно требовать не по минскому процессу, а просто требовать. Такое мнение высказала народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире 112 Украина.
"Относительно того, чтобы требовать от России по Минскому процессу возвращения наших украинских политзаключенных. Где там в Минске (договоренностях, – ред.) записано, что Россия согласилась, что политзаключенные идут по обмену всех на всех? Как раз нет. Россия исключила тех людей, которые находятся заложниками в России из этого минского процесса. Поэтому я не знаю, почему МИД приплело минский процесс. Минский процесс касается только оккупированных территорий Донбасса, но не Крыма и не России", – сказала Савченко.
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Она считает, что возвращение политзаключенных необходимо просто требовать.
"Их надо требовать не по минскому процессу "всех на всех", надо просто требовать, как от врага, возвращения наших людей. Без какого-либо процесса. Так же было мое возвращение, я не шла по минскому процессу".
Напомним, 23 декабря представители "ДНР"/"ЛНР" вновь сорвали переговоры об обмене пленными в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.