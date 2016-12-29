Савченко считает, что минский процесс не подходит для возвращения политзаключенных с РФ

Возвращения украинских политзаключенных в РФ нужно требовать не по минскому процессу, а просто требовать. Такое мнение высказала народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире 112 Украина.

"Относительно того, чтобы требовать от России по Минскому процессу возвращения наших украинских политзаключенных. Где там в Минске (договоренностях, – ред.) записано, что Россия согласилась, что политзаключенные идут по обмену всех на всех? Как раз нет. Россия исключила тех людей, которые находятся заложниками в России из этого минского процесса. Поэтому я не знаю, почему МИД приплело минский процесс. Минский процесс касается только оккупированных территорий Донбасса, но не Крыма и не России", – сказала Савченко.

Она считает, что возвращение политзаключенных необходимо просто требовать.

"Их надо требовать не по минскому процессу "всех на всех", надо просто требовать, как от врага, возвращения наших людей. Без какого-либо процесса. Так же было мое возвращение, я не шла по минскому процессу".

Напомним, 23 декабря представители "ДНР"/"ЛНР" вновь сорвали переговоры об обмене пленными в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.



