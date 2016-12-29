СНБО поддержал программу развития Вооруженных сил Украины до 2020 года

В четверг, 29 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал проект государственной программы развития Вооруженных сил на период до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал разработанный Министерством обороны Украины проект Государственной программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года и изменения в военно-административном делении территории Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, 27 декабря, в Министерстве обороны представили проект государственной программы развития ВСУ до 2020 года. Она предполагает создание единой системы логистики и тылового обеспечения, системы управления ВСУ, усовершенствование системы оборонного планирования, усовершенствование системы медицинского обеспечения и развитие службы в военном резерве.