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Интерпол объявил в международный розыск десятки "титушек"

Интерпол объявил в международный розыск десятки "титушек"
Титушки / Фото: uainfo.org

Точное количество глава начальник рабочего аппарата Укрбюро Интерпола назвать не смог

29.12.16 46
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Интерпол объявил в международный розыск десятки "титушек", которые совершали преступления против активистов Евромайдана. Об этом начальник рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя сообщил в интервью Укринформу.

"Вторая категория - это гражданские лица, которые не были представителями власти, но активно участвовали в разгоне протестующих на Майдане, это - так называемые "титушки". Так вот, в отношении представителей власти есть вопрос, а в отношении "титушек", то, в принципе, практически все они объявлены в международный розыс", - сказал он.

По словам Неволи, подавляющее большинство "титушек", которые совершали преступления против активистов Евромайдана, скрываются от украинского правосудия на оккупированных Россией украинских территориях и на территории самой Российской Федерации.

На вопрос, какое именно количество "титушек" сегодня значится в международном розыске, руководитель Неволя не дал конкретного ответа, но сказал, что идет речь о десятках людей.

 

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