В течение суток 30 декабря оккупанты 45 раз обстреливали украинские позиции в Донбассе

Пророссийские боевики в течение суток 29 декабря 45 раз обстреливали украинские позиции в зоне АТО, сообщил спикер АТО Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Талаковку, из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны украинские позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На луганском направлении из минометов противник вел огонь по Малиновому, из гранатометов - по Балке Крутенькой, Новозвановке, Станице Луганской.

На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки.