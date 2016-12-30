Правительство разрешило сбивать самолеты, нарушающие государственную границу Украины

Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня

Кабинет министров разрешил военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают государственную границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В документе, датированном 28 декабря, говорится об уничтожении воздушных судов вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава, боевой техники. "В том числе уничтожение беспилотных воздушных судов, нарушивших государственную границу Украины или применяющихся в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, создания помех, обеспечения незаконных вооруженных формирований", - отмечается в постановлении.

Право принятия решения об открытии дежурными самолетами-перехватчиками (вертолетами) предупредительного огня и огня по цели предоставляется министру обороны, начальнику Генерального штаба - главнокомандующему ВСУ, командующему Воздушных сил ВСУ или лицам, исполняющих их обязанности.

Кроме того, командирам экипажей дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов), кораблей (катеров), наземных средств противовоздушной обороны предоставляется право самостоятельно открывать огонь по воздушным судам вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие.

Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня.