Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Правительство разрешило сбивать самолеты, нарушающие государственную границу Украины

Правительство разрешило сбивать самолеты, нарушающие государственную границу Украины

Правительство разрешило сбивать самолеты, нарушающие государственную границу Украины
Фото из открытых источников

Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня

30.12.16 1869
3000

Кабинет министров разрешил военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают государственную границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В документе, датированном 28 декабря, говорится об уничтожении воздушных судов вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава, боевой техники. "В том числе уничтожение беспилотных воздушных судов, нарушивших государственную границу Украины или применяющихся в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, создания помех, обеспечения незаконных вооруженных формирований", - отмечается в постановлении.

Право принятия решения об открытии дежурными самолетами-перехватчиками (вертолетами) предупредительного огня и огня по цели предоставляется министру обороны, начальнику Генерального штаба - главнокомандующему ВСУ, командующему Воздушных сил ВСУ или лицам, исполняющих их обязанности.

Кроме того, командирам экипажей дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов), кораблей (катеров), наземных средств противовоздушной обороны предоставляется право самостоятельно открывать огонь по воздушным судам вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие.

Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня.

3
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Нельзя исключать использование Россией авиации в Донбассе, – генерал запаса ВСУКабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который возглавлял скандальный КиваУкроборонпром и польская компания договорились о совместной разработке систем ПВО

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 12206
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 8040
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3536
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 9287
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 4311
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 2552
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 3269
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 2500
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 4426
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1336
  1. Гонка на выживание. Каким будет для Украины четвёртый год независимости 4922 / 5461
  2. Взяли на вооружение. Главные достижения украинского оборонпрома 2306 / 6455
  3. Замглавы АП назвал страну, тормозящую "безвиз" для Украины 1885 / 2049
  4. Ночной бюджет. Какие риски заложены в главном финансовом документе Украины на 2017 год 1802 / 2103
  5. Расстрел Майдана: адвокат семей Небесной Сотни подвел итоги расследования к концу года 1762 / 1978
  6. Рева рассказал, как будет повышаться прожиточный минимум 1557 / 1896
  7. В Киеве при пожаре в жилом доме погибли 4 ребенка 1525 / 1709
  8. Россиян готовят к отключению от глобального Интернета 1515 / 1952
  9. Ученые назвали районы земли, где практически постоянно бьют молнии 1122 / 1611
  10. Трамп назвал два правила своей администрации 1039 / 1242
  1. Гонка на выживание. Каким будет для Украины четвёртый год независимости 40 / 5461
  2. Не бояться базара. Чего не понимает Виталий Кличко о собственной стране 15 / 3459
  3. За зарплаты "в конверте" будут штрафовать на 320 тысяч гривен 11 / 3010
  4. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 11 / 2552
  5. Больше трети украинцев считают возможным новый Майдан в следующем году, – опрос 9 / 382
  6. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 8 / 12206
  7. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 8 / 9287
  8. Алексей Кочерев: кризис-двигатель стартапов 8 / 3168
  9. Дети-кванты. Как воспринимают мир те, кто родились в цифровую эпоху 7 / 13395
  10. Россиян готовят к отключению от глобального Интернета 7 / 1952
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.