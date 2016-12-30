Савченко хочет встретиться с Захарченко и Плотницким в Киеве

По ее словам, встречи с главарями боевиков должны быть такими же постоянными, как минский процесс

Депутат Верховной Рады (внефракционная) Надежда Савченко планирует новые встречи с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким и рассчитывает провести одну из них в Киеве. Об этом она сказала в четверг в эфире "Шустер Live", сообщает Левый Берег.

"Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и продолжительными во времени, как минский процесс. Но говорилось при нашей первой встрече, что возможны и следующие встречи. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся в Украине. И следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу", - заявила она.

Напомним, 12 декабря стало известно, что народный депутат Надежда Савченко в Минске тайно встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Служба безопасности Украины заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров, которые, по ее словам, были посвящены заложникам.

Савченко исключили из состава фракции "Батькивщины", но решили не отбирать у нее мандат.

22 декабря Верховная Рада исключила Надежду Савченко из состава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Прямые переговоры между властями Украины и главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР" открыто поддерживает Россия. Надежда Савченко не входит в официальную группу переговорщиков в минском процессе.