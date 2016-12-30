Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором призвал все страны - членов организации усилить давление на Россию, как государство-агрессора, передает телеканал 112.
"Репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем государства членов организации ООН усилить давление на агрессора", - говорится в письме.
Фото: twitter.com/yelchenkoun
Напомним, по данным МИД Украины, на территории РФ и оккупированного Россией Крыма находятся не менее 44 украинских политзаключенных. Среди них: замглавы Меджлиса Ильми Умеров, журналист Станислав Клых, лидер Украинской национальной ассамблеи Николай Карпюк, корреспондент агентства Укринформ Роман Сущенко.