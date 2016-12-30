Умерову закрыли доступ к банковской системе в Крыму как "экстремисту"

Он узнал об этом когда попытался оплатить присужденный оккупационным "судом" штраф

Оккупационные власти Крыма закрыли доступ к банковской системе оккупированного полуострова заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

О том, что он заблокирован как "экстремист", Умеров узнал после того как попросил своего адвоката, а затем и дочь оплатить штраф за административное правонарушение присужденное так называемым "верховным судом Крыма". Платеж не прошел, и Умеров направился в банк сам.

"Сотрудники банка, посоветовавшись со своим начальством, извиняясь, рассказали мне, что любые банковские операции от моего имени невозможны, так как Ильми Умеров заблокирован в программе как "экстремист", - написал он.

Умеров отметил, что не пользуется услугами банков оккупированого Крыма. "Но в данном случае это их штраф, и как его отдавать я не знаю. Срок до 9 января", - подчеркнул он.