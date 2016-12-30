Боевики обстреляли рыбаков возле Углегорской ТЭС

В результате обстрела из гранатометов пострадало до десяти человек

В результате обстрела российскими оккупационными войсками Углегорской тепловой электростанции пострадали мирные жители. Об этом сообщило на своей странице в Facebook главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"28 декабря военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС. В результате применения оружия пострадало до десяти человек", - заявили разведчики.

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Отмечается, что к неоправданному применению военнослужащими оружия против мирного населения приводит снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 45 обстреливали украинские позиции в зоне АТО на всех направлениях.