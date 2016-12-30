Порошенко подписал продление моратория на проверки бизнеса

Мораторий на проведение проверок предпринимателей контролирующими органами установлен до 31 декабря 2017 года

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 3 ноября закон №1728-VIII "О временных особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", сообщает пресс-служба главы государства.

Законом устанавливается до 31 декабря 2017 года мораторий на проведение органами государственного контроля плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, отмечается в сообщении.

Документом также определяются основания и случаи, когда государственный надзор осуществляется: "Внеплановые мероприятия государственного надзора осуществляются органами государственного надзора по письменному заявлению субъекта хозяйствования в соответствующий орган государственного надзора о проведении мероприятия государственного контроля по его желанию; по решению суда; в случае наступления аварии, смерти пострадавшего вследствие несчастного случая, что было связано с деятельностью субъекта хозяйствования".

Отмечается, что внеплановые проверки на основании обоснованного обращения физического лица о нарушении субъектом хозяйствования его законных прав проводятся органом государственного надзора по согласованию Государственной регуляторной службы. Государственная регуляторная служба обязана до начала проведения контроля обнародовать на своем официальном веб-сайте согласие на проведение таких мероприятий. Проведение внеплановых проверок без обнародования согласования Государственной регуляторной службы запрещается.

Законом также определяются права субъектов хозяйствования. В частности, они имеют право не допускать должностных лиц органа государственного надзора для проведения мероприятий государственного надзора, если им не предъявлено соответствующее согласование.

"Действие настоящего закона не распространяется на отношения, возникающие при проведении мероприятий надзора (контроля) органом государственного регулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг, органом, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и тому подобное", - отмечается в документе.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальных СМИ, и действует до 31 декабря 2017 года включительно.