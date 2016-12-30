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Главная » Страна » Документ Правительство опубликовало проект плана приоритетных действий до 2020 года

Документ Правительство опубликовало проект плана приоритетных действий до 2020 года

<span class="label red">Документ</span> Правительство опубликовало проект плана приоритетных действий до 2020 года
112.ua

Документ вынесен на общественное обсуждение

30.12.16 858
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Кабинет министров Украины опубликовал текст проекта Среднесрочного правительственного плана приоритетных действий до 2020 года.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Итак, проект нашего Среднесрочного плана приоритетных действий уже на Правительственном портале. Приглашаю к обсуждению и комментариям", - пишет премьер.

Гройсман отметил, что невозможно за несколько месяцев сделать то, что не делалось годами.

"Но изменить Украину можно - нужно только действовать настойчиво и системно. Мы такую работу начали и в следующем году продолжим. Повторю то, что говорю всегда: я буду доволен результатами этой работы только тогда, когда люди реально почувствуют, что жизнь меняется", - написал глава правительства.

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