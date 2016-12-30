Кабинет министров Украины опубликовал текст проекта Среднесрочного правительственного плана приоритетных действий до 2020 года.



Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Итак, проект нашего Среднесрочного плана приоритетных действий уже на Правительственном портале. Приглашаю к обсуждению и комментариям", - пишет премьер.

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Гройсман отметил, что невозможно за несколько месяцев сделать то, что не делалось годами.

"Но изменить Украину можно - нужно только действовать настойчиво и системно. Мы такую работу начали и в следующем году продолжим. Повторю то, что говорю всегда: я буду доволен результатами этой работы только тогда, когда люди реально почувствуют, что жизнь меняется", - написал глава правительства.