Гройсман: Стипендии будут получать не менее 40% студентов

Размер стипендий в новом году увеличится, а это должно мотивировать студентов к успехам в учебе и поддерживать качество знаний. Такое мнение высказал в своем Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

"Еще раз отмечаю, система стипендий должна мотивировать студентов к успехам в учебе и поддерживать качество знаний. Уже с февраля 2017 года академические стипендии будут выплачиваться в новых размерах. Минимальная академическая стипендия будет составлять 1100 грн, для отдельных специальностей - 1400 грн, для отличников - 1600 грн, для отличников отдельных специальностей - 2360 грн", - написал Гройсман.

В то же время, напомнил он, с 1 января вводится новый порядок выплаты социальных стипендий. Их размер для абсолютного большинства студентов - 1000 грн, для студентов-сирот и студентов, лишенных родительской опеки - 2000 грн. При этом в вузах 1-2 уровней аккредитации минимальный размер социальной стипендии составит 750 грн в месяц.

Премьер-министр проинформировал также, что на прошлой неделе встречался со студентами КПИ, которые затронули вопрос стипендий. После этого во исполнение поручения Гройсмана состоялась встреча представителей студенческого сообщества с министром социальной политики Андреем Ревой и представителями Министерства образования и науки Украины.

"Во время обсуждения стороны предварительно договорились зафиксировать на уровне постановления Кабинета министров процент студентов, которые будут иметь право на получение академической стипендии: не менее 40-45%", - сообщил Гройсман.