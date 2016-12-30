Подозреваемый в убийстве полицейских в Днипре признан вменяемым

Всего за время следствия опрошено 150 человек и проведено 44 экспертизы

Экспертиза признала подозреваемого в убийстве патрульных в Днипре Александра Пугачева вменяемым. Об этом сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин, передает 112 Украина.

Всего, по его словам, за время расследования этого дела было проведено 44 экспертизы.

"Во время досудебного расследования убийства патрульных полицейских в Днипре допросили более 150 человек и провели 44 судебных экспертизы. В частности, сейчас завершена судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого, согласно которой он признан вменяемым", - сообщил он.

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Следствие считает, что вина подозреваемого доказана, ведь ее подтверждают очевидцы, экспертизы, записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов погибших патрульных. Доказано, что ранение подозреваемому были нанесены именно из пистолета погибшего патрульного.

Кроме того, Пугачев подозревается не только в убийстве двух патрульных, но и в покушении на жизнь водителя маршрутки.

"В начале января материалы уголовного производства будут открыты для ознакомления подозреваемому, а сроки направления в суд обвинительного акта зависят от того, с какой скоростью сторона защиты будет знакомиться с материалами", - отметил прокурор.

Напомним, утром 25 сентября в Днипре экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем совершил несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения, от которых скончалась в больнице.

Советник руководителя МВД Антон Геращенко сообщил, что в совершении этого преступления подозревается бывший боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений.

Вечером того же дня полиция задержала подозреваемого в убийстве патрульных полицейских. Он не признает свою вину.