Министерство внутренних дел назначило начальником главного управления Национальной полиции в Киевской области временно исполняющего обязанности начальника управления Дмитрия Ценова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киевской области.
"Приказ о назначении руководителя полиции столичного региона объявил 29 декабря на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян", - проинформировали в пресс-службе.
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Как отмечают в ведомстве, основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытие совершенных преступлений.
Согласно информации на сайте главного управления Нацполиции в Киевской области, полковник Ценов с июня 2016 года был в.и.о. начальника областной полиции. Ранее он занимал должности начальника Киево-Святошинского районного отдела ГУ МВД в Киевской области, заместителя начальника ГУ МВД в Киевской области, заместителя начальника ГУ Нацполиции в Киевской области.