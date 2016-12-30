Речь идет о первых девяти месяцах года

Государственный концерн "Укроборонпром" за 9 месяцев текущего года передал силовым структурам Украины 6 тыс. 209 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна, обнародовав соответствующую инфографику.

Итак, украинские силовые ведомства получили 1 тыс. 362 единицы новой и модернизированной техники, 1 тыс. 389 единиц отремонтированной и 3 тыс. 458 единиц запасных частей, инструментов, принадлежностей, узлов и агрегатов.

В 2014 году концерн занимался оперативным ремонтом военной техники не только на заводах, но и силами выездных бригад непосредственно в зону АТО.

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В течение 2015 года произошла переориентация на производство и увеличилась доля модернизированной продукции для украинской армии.

В этом году ВСУ получают все больше именно нового вооружения и военной техники, произведенных на заводах Укроборонпрома, рассказали на предприятии.