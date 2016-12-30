Беспилотная техника, боевые модули, новый самолет - все это сделано в Украине

В течение 2016 года приоритетом работы специалистов государственного концерна "Укроборонпром" стали новейшие разработки, отвечающие потребностям ведения современной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна, обнародовав соответствующую инфографику.

"Наши специалисты представили в течение года новые инновационные разработки и доказали конкурентоспособность отечественного оборонно-промышленного комплекса. Беспилотная техника, боевые модули, новый самолет - все это сделано в Украине, в кооперации с западными партнерами", - напомнили в госконцерне.

Среди главных инновационных проектов назван новейший транспортный самолет АН-132, беспилотные "Горлица" и "Фантом", боевые модули "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет", цифровая система управления огнем "Охотник", минометы и много другого вооружения.

В рамках инновационного развития концерн создал специальную платформу, которая построена по образцу американского Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA). Она станет площадкой, которая объединит разработчиков, стартапы, инвестиционные фонды и военных. Платформа позволит сконцентрировать передовую научную мысль, инвестиции, механизм обмена и защиты технологий.