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Ситуация в Донбассе

Сутки в АТО: трое раненых

Сутки в АТО: трое раненых
Александр Мотузяник / Фото: УКМЦ

Активными были снайперы в Авдеевке

30.12.16 11
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО ни один из украинских военнослужащих не погиб, но трое получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Украинский кризисный медиа-центр.

На мариупольском направлении ситуация аналогична предыдущим дням. Единственное исключение – боевики резко уменьшили количество случаев использования минометов. Вчера в сторону украинских позиций бандформирования выпустили четыре мины. Минометы боевики применяли в Красногоровке и Талаковке.

Абсолютное большинство эпизодов нарушения режима прекращения огня на мариупольском направлении произошло на участке фронта Павлополь – Широкино. Там враг круглосуточно открывал огонь из легкого вооружения. В Талаковке и Гнутово зафиксированы случаи применения противником снайперского оружия. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 24 обстрела со стороны боевиков.

На луганском направлении сохраняется боевая активность боевиков в районе Станицы Луганской, на дальних подступах к Крымскому и вблизи Попасной. Там они провели ряд вооруженных провокаций с использованием стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В целом члены бандформирований нарушили тишину на луганском направлении восемь раз.

На донецком направлении боевики открывали огонь по всей линии фронта, за исключением района Донецкого аэропорта. Светлодарская дуга, окрестности Горловки, Авдеевская промзона – на этих рубежах бандформирования обстреляли украинские позиции 13 раз. Тяжелое вооружение противник не применял, но активными были снайперы в Авдеевке.

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