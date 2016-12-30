Оккупанты применили "карательную психиатрию" уже к девятерым крымским татарам

В Симферопольскую психбольницу на принудительную психиатрическую экспертизу направили двоих крымских мусульман, проходящих по делу "Хизб ут-Тахрир". Об этом написала в Facebook жена Вадима Сирука, обвиняемого в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", Анна Богачева.

"Вчера в психиатрическую больницу на принудительную экспертизу были отправлены Ремзи Меметов и Энвер Мамутов. Это восьмой и девятый случаи помещения крымских мусульман на такую экспертизу. Первый был в августе-сентябре, ещё четыре - в ноябре-декабре и двое ещё на экспертизе. Теперь настала очередь "бахчисарайской четверки" обвиняемых по "делу Хизб-ут-Тахрир", - написала Богачева.

Богачева рассказала также, что ее мужа Вадима Сирука в четверг вернули в СИЗО Симферополя. "Вадима вчера вернули сюда, и я решила приехать еды передать. Народу нереально много. Записывалась позавчера в очередь - список исчез, брат записал вчера в новый список. Ночью, люди говорят, ходили проверяли несколько раз, не порвали ли список опять. В очереди больше 60 человек, хорошо, если до вечера все успеют передать", - сообщила жена арестованного.

Она сказала, что очередь в СИЗО увеличивает длительная процедура проверки передаваемых продуктов "Каждый продукт перед передачей режут / снимают упаковку / прокалывают и взвешивают. Это долго. В очереди стоят часами и старики, и молодые, беременные, с детьми... А не передавать - так еда в тюрьмах просто отвратительная", - рассказала женщина.

По ее словам, общая картина "кажется ужасом". "И это только приём передач. Что внутри СИЗО - остаётся только догадываться", - написала Богачева.