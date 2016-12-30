В 2007 году на станции киевского метро вернутся банкоматы

В 2007 году в столичном метро появится 50 новых банкоматов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко.

"Вчера наконец объявили конкурс на право разместить более 50 банкоматов в сети метрополитена. Стартовая сумма за всю сеть - 270 тыс. грн. в месяц плюс НДС. При изучении спроса заявки о желании принять участие в конкурсе поступили от двух банков и трех финансовых компаний. О дате проведения конкурса будет объявлено отдельно в газете "Крещатик". Любой банк или финансовое учреждение имеют право присоединиться к участию в конкурсе как только станет известна его дата", - написал Антоненко.

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Также Леонид Антоненко отметил, что столичная власть планирует заняться проблемой платежных терминалов в метрополитене. По его словам, 160 из них расположены в подземке незаконно. В следующем году должны провести конкурс на право размещения терминалов в метро.

Напомним, с 16 декабря в киевском метро начали тестировать отказ от жетонов. В метрополитене призывают пассажиров пользоваться бесконтактными карточками.