В оккупированном Крыму массово отключают электричество

В оккупированном Россией Крыму в пятницу происходят массовые отключения электричества, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики России.

"30 декабря с 11:00 и по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК "Крымэнерго")", - говорится в сообщении.

По данным минэнерго РФ, без электроснабжения осталось около 27,8 тыс. человек в Судаке, Джанкое и 88 населенных пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов.

Напомним, В подконтрольном России "Крымэнерго" предупредили жителей аннексированного полуострова о плановых отключениях электроэнергии в январе.