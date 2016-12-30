Нафтогаз Украины заявил об уменьшении объемов транзита российского газа

НАК "Нафтогаз Украины" констатирует снижение объем транзита через газотранспортную систему страны после принятия Европейской комиссией решения о расширении доступа Газпрома к газопроводу OPAL. Об этом информирует пресс-служба компании.

"Сложившаяся ситуация дает основания считать, что "Газпром" предпринимает целенаправленные действия по ограничению транзита через украинскую газотранспортную систему", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд ЕС приостановил решение о доступе Газпрома к газопроводу OPAL

По данным пресс-службы НАК, начиная с 22 декабря использование маршрута Nord Stream-OPAL возросло на 41% – с 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в сутки, в то же время транспортировка по ГТС Украины в направлении Словакии сократилась на 19% – с 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м.

Таким образом, суточный объем газа, суммарно транспортируемый обоими маршрутами в Европу 22 и 28 декабря почти не изменился (206 млн куб. м и 201,3 млн куб. м), но произошло значительное перераспределение в пользу Nord Stream-OPAL.

"Данные ENTSOG позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования OPAL и уменьшением транзита Украиной и Словакией. Это ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа Газпрома к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины", - подчеркивают в НАК.

"Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита Украиной за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале декабря компания PGNiG выдвинула Европейской комиссии 14 претензий за разрешение, выданное Газпрому, на увеличение до 2033 года пропускной способности газопровода OPAL с 50 до 80%.