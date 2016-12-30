В столице уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 23,8%

За 4 дня 52-ой недели эпидсезона, с 26 до 29 декабря, за медицинской помощью в связи с заболеванием гриппом и ОРВИ В Киеве обратилось 27 475 человек (за аналогичный период прошлой недели обратилось 36 031 лицо). То есть наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 23,8%. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Снижение заболеваемости происходит за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело 15 926 (снижение на 25,3%). В частности, наблюдается уменьшение заболеваемости на 7,2% среди детей 1-го года. У детей от 1 года до 4 лет заболеваемость уменьшилась на 11,8%, от 5 до 9 лет – на 26,4%. Также наблюдается снижение заболеваемости на 40,5% среди возрастной группы от 10 до 14 лет, от 15 до 17 лет – уменьшение на 42,4%. Меньше стали болеть школьники – на 36,3%, а взрослые – на 21,7%", – сказал Николай Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения госпитализировано 420 человек, в том числе 215 детей.

28 декабря сообщалось, что в 21 области Украины и городе Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги от 1,5% в Луганской до 71,6% в Киевской области.