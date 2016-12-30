Геращенко: Россия за два года предоставила статус беженца 115 украинцам

Министерство внутренних дел Российской Федерации за два года предоставило статус беженца 115 гражданам Украины. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в интервью Укринформу.

"С 2015 года по 1 октября 2016 года территориальными органами МВД Российской Федерации принято решение о признании беженцами 115 граждан Украины, из них 84 - в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года - 31", - сообщила Геращенко.

По ее словам, МИД получил ответ, что, по информации главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации, на 1 октября 2016 года на территории РФ проживают лишь 99 323 гражданина Украины, которым оформлен вид на жительство.

"В основном это трудовые мигранты. На временное проживание разрешение дано 238 тыс. человек. За 9 месяцев 2016 года территориальными органами Российской Федерации принято решение о выдаче вида на жительство 45 тыс. граждан Украины и 132 тыс. патентов на осуществление трудовой деятельности. То есть, все те, кому дали справку на временное проживание - это, как правило, работающие украинцы", - подчеркнула Геращенко.

Она подчеркнула, что стране-агрессору не нужны беженцы с оккупированных ею территорий, "там ждут трудовых мигрантов, но не беженцев".

"В этих красноречивых цифрах, которые мы выбили от РФ, указано, что в 2015 году на территории РФ находилось более 1 млн вынужденных переселенцев, в том числе 395 тыс. тех, кто официально обратился в соответствующие органы, чтобы им предоставили временное убежище, 6 822 просили статус беженца, более 270 тыс. - оформление разрешения на временное проживание, 60 тыс. - разрешения на проживание, 130 тыс. просили обретения гражданства, 150 тыс. просили об участии в государственной программе содействия добровольному переселению. Ну, а сколько же людей эти статусы и гражданство получили? Вопрос риторический. И жаль, что эти цифры не знают на оккупированном Донбассе, им бы было интересно услышать", - подчеркнула первый заместитель Председателя Верховной Рады.

Напомним, по данным Государственной миграционной службы Украины, по состоянию на ноябрь 2016 года 8 граждан Российской Федерации получили статус беженца.