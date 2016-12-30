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Проект "брак за сутки" будет работать еще в 8 городах
Фото: Getty Images

Проект "брак за сутки" будет работать еще в 8 городах

Услугой по упрощению регистрации брака воспользовалось уже более 3 тысяч пар

30.12.16 14
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Кабинет министров расширил зону действия пилотного проекта относительно упрощенной процедуры регистрации брака на Винницу, Днипро, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков. Об этом говорится в распоряжении №1068 от 28 декабря, обнародованном на сайте правительства.

Сейчас проект "брак за сутки" реализуется в наиболее популярных туристических городах Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и на территориях приближенных к зоне проведения антитеррористической операции – в Мариуполе и Северодонецке.

В Кабмине напоминают, что услугой по упрощению регистрации брака в этих регионах уже воспользовалось более 3 тысяч пар, что свидетельствует о немалой популярности ее среди потребителей.

По мнению чиновников, распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслугу к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак.

Напомним, в июле Кабинет министров одобрил внедрение пилотного проекта в некоторых населенных пунктах по регистрации брака в течение 24 часов. Согласно обычной процедуре, между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее 30 дней.

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