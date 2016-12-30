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СМИ: США прекратило финансирование таможенной реформы в Одессе

СМИ: США прекратило финансирование таможенной реформы в Одессе
Таможня / Фото: trassae95.com

Успехи в одесском проекте оказались кратковременными

30.12.16 3
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Агентство международного развития США (USAID) прекратило финансирование проекта реформ таможни в Одесской области из-за того, что планы украинского правительства по борьбе с коррупцией в черноморских портах застопорились. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам источника агенства, сначала в одесском проекте намечались успехи, в частности, внедрение системы "единого окна" для прохождения товаров. Про это свидетельствовали положительные отзывы предпринимателей и руководства области.

"Но ситуация в Одессе изменилась, стало очевидно, что направление сотрудничества с одесской таможней становится непонятным, и программу закрыли", - цитирует агенство представителя USAID.

"USAID сейчас находится в процессе возврата неиспользованных компьютеров, чтобы передать их другим проектам и партнерам агентства и поддержать процесс реформ в Украине", - прокомментировал представитель организации.

Напомним, ранее в Министерстве финансов сообщили, что Украина намерена внедрять европейские правила транзита товаров в рамках системной реформы таможни. 

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