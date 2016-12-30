Десятки осужденных за сепаратизм выпускают по "закону Савченко", – Геращенко

Почти каждую неделю кто-то из осужденных выходит досрочно

Десятки осужденных за сепаратизм людей досрочно выходят на свободу по "закону Савченко". Об этом заявила народный депутат, представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко, передает Укринформ.

"Почти каждую неделю кто-то из осужденных за сепаратизм выходит досрочно по "закону Савченко", – сказала Геращенко.

Она утвердительно ответила на уточняющий вопрос: некоторые люди из списка ОРДЛО освобождаются досрочно, отбыв половину срока, день за два.

"И таких людей – десятки", – уточнила Геращенко.

Напомним, по состоянию на начало октября по "закону Савченко" из тюрем было освобождено 8,5 тыс. заключенных.