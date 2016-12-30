Десятки осужденных за сепаратизм выпускают по "закону Савченко", – Геращенко

Десятки осужденных за сепаратизм людей досрочно выходят на свободу по "закону Савченко". Об этом заявила народный депутат, представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко, передает Укринформ.
"Почти каждую неделю кто-то из осужденных за сепаратизм выходит досрочно по "закону Савченко", – сказала Геращенко.
Она утвердительно ответила на уточняющий вопрос: некоторые люди из списка ОРДЛО освобождаются досрочно, отбыв половину срока, день за два.
"И таких людей – десятки", – уточнила Геращенко.
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Напомним, по состоянию на начало октября по "закону Савченко" из тюрем было освобождено 8,5 тыс. заключенных.