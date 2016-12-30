Агентство Stratcom Ukraine обнародовало в Facebook видеоподборку хороших новостей из украинской армии.

Авторы видео напомнили, что в 2016 году в украинской армии служили 250 тысяч военных, то есть на 100 тысяч больше, чем в 2014.

Теперь украинская армия - одна из крупнейших в Европе.

Только в этом году контракты с ВСУ подписали 65 тысяч украинцев. Около 7 тысяч поступают в армии ежемесячно.

Расходы на оборону возросли вдвое по сравнению с 2014 годом.

Теперь у нас есть 5 батальонов, подготовленных по стандартам НАТО.

В этом году года прошло почти 900 учений, 20 – на уровне бригад. Украинские военные приняли участие в 10 международных учениях. Была создана совместная литовско-польско-украинская бригада.

700 иностранных инструкторов тренировали украинских бойцов в течение года.

В Украине появились Силы специальных операций, части спецназначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

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Авторы видео подсчитали, что с начала АТО ВСУ получили 8400 новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Только в течение этого года разработано 11 инновационных образцов. Украинскую военную продукцию закупают более 60 стран.

63% украинцев доверяют ВСУ. Это на 18% больше, чем в прошлом году.