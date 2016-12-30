Сегодня, 30 декабря, в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжили обстреливать позиции украинской армии на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении боевики вели огонь по Широкино и Талаковке из 120- и 82-миллиметровых минометов. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.

На луганском направлении оккупанты из 82-мм минометов обстреляли Новозвановку. Павлополь, Новозвановка, Кондрашовка Новая, урочище Красное Гнилище и Новоалександровка попали под огонь террористов, который те вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия по Южному и Опытному. В районе Попасной произошло боестолкновение. Около 16:00 противник совершил нападение на наблюдательный пункт. Нападение отбито, враг понес потери и отступил.

Всего по состоянию на 18:00 произошло 25 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.