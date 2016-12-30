Порошенко предложил американским сенаторам посетить Донбасс

Там они смогут воочию увидеть, как пророссийские боевики нарушают перемирие

В пятницу, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с американской парламентской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном, в ходе которой позвал сенаторов посетить Донбасс, чтобы они могли убедиться в провокациях боевиков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент предложил сенаторам США осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня", - сообщает пресс-служба.

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В ходе визита стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Президент Украины рассказал американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе. В частности он отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине".

Кроме того, Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Напомним, сегодня, 30 декабря, по состоянию на 18:00 в зоне АТО зафиксировано 25 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.